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Андрей Кириленко объяснил, почему скауты из НБА следят за Единой лигой

Андрей Кириленко объяснил, почему скауты из НБА следят за Единой лигой
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, почему скауты клубов НБА внимательно следят за матчами Единой лиги ВТБ. Кириленко отметил высокий уровень турнира и интерес заокеанских специалистов к местным проспектам.

— Майкл Шмитц из «Далласа», ещё работая в «Портленде», лично приезжал в Россию смотреть Ищенко в матче с ЦСКА. Получается, скаутинг Ищенко вёл конкретный человек, который потом получил работу в «Маверикс» и привёл игрока за собой. Насколько в НБА вообще распространена такая практика — когда менеджер «тащит» европейского проспекта из предыдущего клуба в новый?
— Практика следить за игроками из Европы очень распространённая, и действительно много людей, скаутов различных, кто следит за разными чемпионатами и, конечно же, за Единой лигой, потому что это один из сильнейших чемпионатов в Европе. Поэтому, конечно, игроки, которые на виду, которые играют в хороший баскетбол, сразу попадают на заметку к заокеанским скаутам и специалистам, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
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