Андрей Кириленко объяснил, почему скауты из НБА следят за Единой лигой

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко объяснил, почему скауты клубов НБА внимательно следят за матчами Единой лиги ВТБ. Кириленко отметил высокий уровень турнира и интерес заокеанских специалистов к местным проспектам.

— Майкл Шмитц из «Далласа», ещё работая в «Портленде», лично приезжал в Россию смотреть Ищенко в матче с ЦСКА. Получается, скаутинг Ищенко вёл конкретный человек, который потом получил работу в «Маверикс» и привёл игрока за собой. Насколько в НБА вообще распространена такая практика — когда менеджер «тащит» европейского проспекта из предыдущего клуба в новый?

— Практика следить за игроками из Европы очень распространённая, и действительно много людей, скаутов различных, кто следит за разными чемпионатами и, конечно же, за Единой лигой, потому что это один из сильнейших чемпионатов в Европе. Поэтому, конечно, игроки, которые на виду, которые играют в хороший баскетбол, сразу попадают на заметку к заокеанским скаутам и специалистам, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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