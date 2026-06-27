Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Самый главный момент». Кириленко указал, что нужно делать Ищенко, чтобы закрепиться в НБА

«Самый главный момент». Кириленко указал, что нужно делать Ищенко, чтобы закрепиться в НБА
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о выборе разыгрывающего Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026 клубом «Даллас Маверикс». Кириленко подчеркнул, что ключевым фактором для закрепления в НБА становится не статус на драфте, а способность игрока проявить себя в тренировочном лагере и бороться за игровое время за счёт работы и самоотдачи.

— Вы говорили, что, в отличие от игроков NCAA, есть «огромное количество минусов» — Всеволода мало знают за рубежом, он не играл в студенческой структуре. При этом «Даллас» выбрал его, несмотря на то что в мок-драфтах он часто вообще не фигурировал в топ-60. Получается, «Маверикс» пошли против общего мнения скаутов. Это делает их выбор более рискованным или, наоборот, более оправданным — потому что они увидели то, чего не увидели другие?
— Конечно, если говорить о том, что мало знают Всеволода, это риск. Это риск для команды. На мой взгляд, риск оправданный. Потому что, действительно, а как по-другому узнаешь игроков, не рискуя? То есть нет игроков, которых выбирают, условно, в конце второго раунда драфта, и вдруг они должны быть готовыми. Ну почему они должны быть готовыми?

Всё равно команды идут на риск и пробуют попасть в игрока, который бы подходил их команде. И здесь, конечно, самый главный момент — игровое время. Как правило, игроки, которые приходят во втором раунде, не имеют возможности много получать этого игрового времени.

Поэтому здесь очень важна самоотдача, работа — насколько игрок себя сможет зарекомендовать в тренировочном лагере, показать, что он готов работать, готов грызть паркет для того, чтобы получить это игровое время, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».
Читайте далее:
«Нужно грызть паркет». Кириленко — детально о выборе Ищенко на драфте и его шансах в НБА
Эксклюзив
«Нужно грызть паркет». Кириленко — детально о выборе Ищенко на драфте и его шансах в НБА

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android