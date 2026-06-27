«Самый главный момент». Кириленко указал, что нужно делать Ищенко, чтобы закрепиться в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о выборе разыгрывающего Всеволода Ищенко на драфте НБА — 2026 клубом «Даллас Маверикс». Кириленко подчеркнул, что ключевым фактором для закрепления в НБА становится не статус на драфте, а способность игрока проявить себя в тренировочном лагере и бороться за игровое время за счёт работы и самоотдачи.

— Вы говорили, что, в отличие от игроков NCAA, есть «огромное количество минусов» — Всеволода мало знают за рубежом, он не играл в студенческой структуре. При этом «Даллас» выбрал его, несмотря на то что в мок-драфтах он часто вообще не фигурировал в топ-60. Получается, «Маверикс» пошли против общего мнения скаутов. Это делает их выбор более рискованным или, наоборот, более оправданным — потому что они увидели то, чего не увидели другие?

— Конечно, если говорить о том, что мало знают Всеволода, это риск. Это риск для команды. На мой взгляд, риск оправданный. Потому что, действительно, а как по-другому узнаешь игроков, не рискуя? То есть нет игроков, которых выбирают, условно, в конце второго раунда драфта, и вдруг они должны быть готовыми. Ну почему они должны быть готовыми?

Всё равно команды идут на риск и пробуют попасть в игрока, который бы подходил их команде. И здесь, конечно, самый главный момент — игровое время. Как правило, игроки, которые приходят во втором раунде, не имеют возможности много получать этого игрового времени.

Поэтому здесь очень важна самоотдача, работа — насколько игрок себя сможет зарекомендовать в тренировочном лагере, показать, что он готов работать, готов грызть паркет для того, чтобы получить это игровое время, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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