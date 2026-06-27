«Огромная надежда». Кириленко выделил молодых россиян, которые могут стать ядром сборной

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о молодых российских игроках, которые в будущем могут стать ядром национальной команды.

— Спортивный директор «Локомотива-Кубань» Виктор Мелешенко сказал, что выбор Ищенко клубом НБА станет «большим событием не только для кубанского спорта, но и для всего российского баскетбола». Что этот выбор меняет для российского баскетбола в практической плоскости — в ближайший год, а не в отдалённой перспективе?

— Мне вдвойне и втройне приятнее наблюдать за прогрессом ребят, которые в своё время были в проекте «мини-баскетбол», потом — в первенствах России. И вот они за 10-12 лет прошли огромный путь. Поиграв в наших первенствах, поиграв в национальных сборных, в детских национальных сборных, они попадают в НБА.

Это, конечно же, очень круто. Это огромное событие для нас, для кубанского спорта, конечно же. И, естественно, это огромная надежда на будущее, на будущие несколько лет, потому что те ребята, которые сейчас на этих драфтах себя показывают — это и Голдин, и Дёмин, и Лахин; в этом году Ищенко, потенциально Егор Амосов на следующий год может заходить. Ребята, которые у нас находятся сейчас в Америке, например, тот же [Тимофей] Рудовский, тот же [Илья] Ермаков. Да огромное количество ребят — [Илья] Фролов в «Реале». Эти ребята могут стать большим ядром для национальной команды, — сказал Кириленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Артемием Берстеневым.

Читайте интервью с президентом РФБ Андреем Кириленко на «Чемпионате».

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