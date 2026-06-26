Президент ЦСКА Ватутин отреагировал на смерть Сергея Иванова

Президент ПБК ЦСКА Андрей Ватутин отреагировал на смерть бывшего министра обороны РФ и почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

«В моей жизни Сергей Борисович занимал огромное и важное место, для меня лично это большая утрата. Мы вместе более 20 лет проживали сезон за сезоном, прошли не один «Финал четырёх» Евролиги, турниры сборной России. Сергей Борисович был для меня и наставником, и старшим другом, и критиком, но после больших побед или громких подписаний я всегда знал, что утром раздастся звонок и там скажут: «Приёмная Иванова, соединяю Вас с Сергеем Борисовичем…» И разговор закончится его фирменным «передавайте всем привет». Больше не позвонят…

Он не любил говорить о личных заслугах и подчёркивать свою роль в тех или иных общих достижениях, хотя невероятно много сделал для благополучия клуба, это такая непубличная история, но я прекрасно понимаю, скольких усилий это стоило. Сергей Борисович искренне любил баскетбол и был невероятно предан нашей игре. Благодаря его заботе о ЦСКА команда подарила своим болельщикам очень много самых позитивных эмоций.

Да и в целом это невосполнимая утрата для всей страны, потерявшей выдающегося деятеля, который сделал огромное количество добрых дел на самых высоких постах. Нам правильнее говорить о баскетболе, и тут можно уверенно сказать: вместе с ним ушла целая эпоха, включившая большие победы ЦСКА на международной и внутренней арене, создание Лиги ВТБ и превращение её в один из самых сильных и уважаемых европейских турниров. Он всегда был глубоко погружен в каждый баскетбольный вопрос, разбирался в игре и менеджменте, оставался на связи и с готовностью подключался к решению возникавших проблем… Заполнить эту пустоту будет невероятно сложно. Искренние соболезнования семье, друзьям Сергея Борисовича, каждому, кто лично знал этого потрясающего человека.

Мне очень сложно поверить, что наши совместные фото, сделанные в минувший вторник на Совете Лиги, стали последними… Уверен, Единая лига какой-то из своих трофеев должна назвать его именем, тем самым увековечив память своего создателя», — приводит слов Ватутина пресс-служба клуба.