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«Невосполнимая утрата». Кущенко — о смерти почетного президента Единой лиги Иванова

«Невосполнимая утрата». Кущенко — о смерти почетного президента Единой лиги Иванова
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Президент Единой лиги Сергей Кущенко прокомментировал смерть почётного президента лиги Сергея Иванова.

«Как для Единой лиги ВТБ, так и для всего российского баскетбола это невосполнимая утрата. Сергей Борисович беззаветно любил баскетбол, буквально три дня назад он прекрасно провёл совет лиги.

Влияние Сергея Борисовича на баскетбол в последние годы было колоссальным, успехи национальной сборной, клубов, прежде всего ЦСКА, прошли при его активном участии. Именно после победы ЦСКА в Евролиге мужская сборная России выиграла чемпионат Европы, а потом и попадала в медали. Наконец, в 2012 году завоевали бронзу Олимпиады.

Всё это колоссальный вклад Сергея Борисовича в российский баскетбол. Мы потеряли очень масштабную личность, уважающего и любящего спорт человека. Светлая память и соболезнования всем родным и близким», — приводит слова Кущенко канал «Матч ТВ».

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