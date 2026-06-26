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Сборная Турции — Сборная России — товарищеский матч по баскетболу 26 июня 2026, счет 78:86

Сборная Россия проиграла Турции в товарищеском матче в Анталье
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В пятницу, 26 июня, в Анталье на «Глориа Спортс Арене» состоялся товарищеский матч между национальной командой Турции и России, победу в котором одержали турецкие баскетболисты со счётом 86:78 (26:15; 28:15; 16:27; 17:21).

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
26 июня 2026, пятница. 16:00 МСК
Турция
Окончен
86 : 78
Россия
Турция: Осман - 14, Коркмаз - 13, Бона - 13, Сайбир - 11, Шанлы - 8, Флинн - 8, Юртсевен - 7, Османи - 4, Хазер - 3, Тунджа, Онан
Россия: Григорий - 20, Фролов - 12, Огарков - 9, Бухалов - 8, Щербенев - 7, Петенев - 6, Личутин - 6, Лопатин - 4, Карданахишвили - 3, Елатонцев - 3, Барашков, Кривых, Савков

Самым результативным игроком матча в составе Турции стал лёгкий форвард Джеди Осман, который провёл на паркете 23:32. За это время он записал на свой счёт 14 очков, шесть подборов, две передачи при коэффициенте эффективности «+14».

Среди подопечных Зорана Лукича лучшим стал 17-летний защитник Кирилл Григорий — 20 очков, два подбора и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+18» за 19 минут игрового времени. 12 очков, семь подборов и три передачи на свой счёт записал центровой Илья Фролов

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