Сборная Россия проиграла Турции в товарищеском матче в Анталье

В пятницу, 26 июня, в Анталье на «Глориа Спортс Арене» состоялся товарищеский матч между национальной командой Турции и России, победу в котором одержали турецкие баскетболисты со счётом 86:78 (26:15; 28:15; 16:27; 17:21).

Самым результативным игроком матча в составе Турции стал лёгкий форвард Джеди Осман, который провёл на паркете 23:32. За это время он записал на свой счёт 14 очков, шесть подборов, две передачи при коэффициенте эффективности «+14».

Среди подопечных Зорана Лукича лучшим стал 17-летний защитник Кирилл Григорий — 20 очков, два подбора и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+18» за 19 минут игрового времени. 12 очков, семь подборов и три передачи на свой счёт записал центровой Илья Фролов