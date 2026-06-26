Тренер «Динамо» Владивосток поставил целью команды обыграть ЦСКА хотя бы в одном матче

Главный тренер и директор «Динамо» Владивосток» Эдуард Сандлер рассказал о задачах команды после выхода в Единую лигу ВТБ. По словам специалиста, одной из целей дебютного сезона станет победа над ЦСКА.

«Задача — выжить. Не сдаться на полпути. Потому что нас приняли с испытательным сроком. Задача — показать лиге, что мы серьёзно готовы. Позарубаться с «Самарой», «Автодором», «Енисеем».

С лидерами? Пободаемся. Такое уже было. Владивосток за свою историю не обыграл только ЦСКА. Все остальные гранды проигрывали. Давайте поставим себе такую цель: хотя бы в одном матче обыграть ЦСКА», — приводит слова Сандлера «Матч ТВ».

Ранее совет Единой лиги утвердил «Динамо» Владивосток в числе участников сезона-2026/2027.