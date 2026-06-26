«Астана» объявила о назначении сербского тренера

55-летний сербский тренер Миодраг Райкович возглавит «Астану» в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ и чемпионата Казахстана, о чём сообщила пресс-служба казахского клуба.

Наибольших успехов специалист добился в Польше, где в 2014 году привёл «Туров» к чемпионскому титулу, а также дважды становился обладателем Суперкубка Польши — в 2014 и 2024 годах. Кроме того, Райкович является серебряным и бронзовым призером чемпионата Польши, а по итогам сезона-2012/2013 был признан лучшим тренером Польской баскетбольной лиги.

За свою карьеру сербский специалист поработал в Сербии, Польше, Японии, Хорватии, Венгрии, Черногории.