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«Астана» объявила о назначении сербского тренера

«Астана» объявила о назначении сербского тренера
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55-летний сербский тренер Миодраг Райкович возглавит «Астану» в сезоне-2026/2027 Единой лиги ВТБ и чемпионата Казахстана, о чём сообщила пресс-служба казахского клуба.

Наибольших успехов специалист добился в Польше, где в 2014 году привёл «Туров» к чемпионскому титулу, а также дважды становился обладателем Суперкубка Польши — в 2014 и 2024 годах. Кроме того, Райкович является серебряным и бронзовым призером чемпионата Польши, а по итогам сезона-2012/2013 был признан лучшим тренером Польской баскетбольной лиги.

За свою карьеру сербский специалист поработал в Сербии, Польше, Японии, Хорватии, Венгрии, Черногории.

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