Чарания: «Бостон» запрашивали за Брауна как минимум четыре пика первого раунда

«Бостон Селтикс» в некоторых переговорах по возможному обмену форварда команды Джейлена Брауна запрашивает не менее четырёх пиков первого раунда, сообщил инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Мы знаем, что они пытались заполучить Янниса Адетокунбо, но чего они хотят теперь? Насколько я понимаю, в некоторых переговорах «Бостон Селтикс» запрашивали как минимум четыре пика первого раунда за Джейлена Брауна.

У него осталось три года по супермаксимальному контракту. Так что это говорит о его рыночной стоимости?

И если «Бостон» был командой, которая боролась за лидерство в Восточной конференции, а теперь в переговорах просит за Брауна пакет из игроков и драфт-пиков, то как клуб теперь представляет себе дальнейшее формирование состава, свою финансовую ситуацию и способность оставаться претендентом на титул на Востоке?

Но я думаю, что прямо сейчас время покажет, какая из сторон проявит большую заинтересованность в решении этого вопроса нынешним летом», — приводит слова Чарании аккаунт NBA Base в социальной сети Х.