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«Лейкерс» не предложили Леброну контракт после открытия окна переговоров — Чарания

«Лейкерс» не предложили Леброну контракт после открытия окна переговоров — Чарания
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» после открытия окна для переговоров не контактировали с 41-летним американским форвардом и четырёхкратным чемпионом лиги Леброном Джеймсом, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

По данным журналиста, Джеймс рассматривает два варианта продолжения своей карьеры — остаться в Лос-Анджелесе или вернуться в «Кливленд Кавальерс», в котором он и начинал свою карьеру в 2003 году.

Леброн перешёл в «Лейкерс» в 2018 году из «Кавальерс». В 2020 году Джеймс помог «озёрникам» завоевать чемпионство, когда клуб в финале плей-офф обыграл «Майами Хит».

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