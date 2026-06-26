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Воронцевич призвал игроков «Зенита» стать сильнее после неудачного сезона

Воронцевич призвал игроков «Зенита» стать сильнее после неудачного сезона
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич подвёл итоги сезона-2025/2026 и заявил, что команде необходимо сделать выводы из неудачного результата и стать сильнее к следующему чемпионату.

«Было всё в этом сезоне, и были близки. Опыт подсказывает, что нужно из всего, так скажем, негативного, неправильного извлечь уроки и посмотреть на себя честным взглядом в зеркало, сказать: «Где мне нужно добавить, чтобы помочь в первую очередь себе стать лучше?» А когда каждый из нас в чём-то станет лучше, то тем самым он поможет коллективу.

Есть как есть. Расстраиваться, конечно, можно, и лучше долго этого не делать, иначе можно совсем загрустить. Но могу сказать самое главное: большинство из нас дошли здоровыми до конца сезона. Этот сезон был одним из самых длительных и, конечно, непростых, потому что по результатам хотелось быть в финале, и могли быть в финале. Но у прошлого нет сослагательного наклонения, поэтому есть как есть.

И повторюсь: духом падать не надо, нужно становиться лучше, работать. Самое главное — есть куда стремиться. Зазнаваться тут уж точно некому, так как желаемый результат не был достигнут. Лето мы должны провести так, чтобы в следующем сезоне быть намного лучше, как минимум стать сильнее и стабильнее в принятии своих решений», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

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