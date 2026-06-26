«Оклахома» обменяла защитника в «Детройт Пистонс»

Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» обменяла 26-летнего атакующего защитника Айзею Джо в коллектив «Детройт Пистонс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Взамен чемпион 2025 года получил два пика второго раунда.

Уроженец Арканзаса был выбран под 49-м номером на драфте НБА 2020 года командой «Филадельфия Сиксерс». 3 декабря он подписал контракт с командой. Джо дебютировал в НБА 27 декабря 2020 года, сыграв семь минут и набрав два очка, в проигранном со счётом 94:118 матче с «Кливленд Кавальерс». 13 октября 2022 года он был отчислен, а затем подписал контракт с «Оклахомой», за которую и играл до 2026 года включительно.