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«Оклахома» обменяла защитника в «Детройт Пистонс»

«Оклахома» обменяла защитника в «Детройт Пистонс»
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Руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» обменяла 26-летнего атакующего защитника Айзею Джо в коллектив «Детройт Пистонс», о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

Взамен чемпион 2025 года получил два пика второго раунда.

Уроженец Арканзаса был выбран под 49-м номером на драфте НБА 2020 года командой «Филадельфия Сиксерс». 3 декабря он подписал контракт с командой. Джо дебютировал в НБА 27 декабря 2020 года, сыграв семь минут и набрав два очка, в проигранном со счётом 94:118 матче с «Кливленд Кавальерс». 13 октября 2022 года он был отчислен, а затем подписал контракт с «Оклахомой», за которую и играл до 2026 года включительно.

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