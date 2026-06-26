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Воронцевич объяснил, почему активно поддерживает партнёров во время тайм-аутов

Воронцевич объяснил, почему активно поддерживает партнёров во время тайм-аутов
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич рассказал, почему во время матчей нередко берёт слово в тайм-аутах и старается поддерживать партнёров по команде.

«Мысли ходят разные, разговоры ходят разные. Пока о тренерстве особо не думаю. Да мне кажется, я всю жизнь был таким: всегда подсказывал товарищам, всегда хотел помочь. Сейчас с опытом понимаю, что не каждому нужно что-то говорить и объяснять. Прежде всего тем, кто слышит, нужно что-то говорить. И в основном я говорю добрые слова. И слова поддержки.

Если вспомним те тайм-ауты, конечно, хотелось, чтобы ребята чувствовали поддержку всех. Если ты на скамейке, ты поддерживаешь эмоционально и заряжаешь своих товарищей. Если ты на площадке, то они заряжают тебя. Поэтому мои тёплые слова, наверное, от большого желания, от желания победить и от желания раскрепостить ребят.

Иногда видно, как от большого желания начинают метаться, совершать какие-то ошибки. Зачастую я им просто объясняю, что всё хорошо, просто получайте удовольствие от игры. И, конечно, надо бороться за каждый мяч, за каждую ошибку, выводить соперника на ошибку.

Много всего, но прежде всего посыл такой: ребята, получайте удовольствие, мы с вами, вы с нами. Когда мы как единый организм работаем, то это, конечно, другой результат. А когда каждый сидит там по углам или думает: «А я вот играю или не играю…» Но если ты условно в этот момент не на площадке, да, помоги, похлопай хотя бы по плечу, скажи: «Братишка, всё нормально, не переживай, у тебя всё хорошо. Сделал потерю — всё, забудь, играй следующий момент», — приводит слова воронцевича пресс-служба клуба.

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