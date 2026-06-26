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Видео: Виктор Вембаньяма забил гол со штрафного и отпраздновал в стиле Роналду

Видео: Виктор Вембаньяма забил гол со штрафного и отпраздновал в стиле Роналду
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В социальных сетях появился видеоролик с футбольного матча, в котором принял участие 22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс».

Вембаньяма, в данный момент находящийся во Франции, принял участие в футбольном матче, и забил прямым ударом со штрафного, а затем фирменным празднованием 41-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду («Аль-Наср») отметил гол.

В прошлом году после своего второго сезона в лиге в межсезонье Виктор также принял участие в футбольном матче, где и поразил сетку ворот соперникам прямым ударом со штрафного.

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