Видео: Виктор Вембаньяма забил гол со штрафного и отпраздновал в стиле Роналду

В социальных сетях появился видеоролик с футбольного матча, в котором принял участие 22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс».

Вембаньяма, в данный момент находящийся во Франции, принял участие в футбольном матче, и забил прямым ударом со штрафного, а затем фирменным празднованием 41-летнего португальского нападающего Криштиану Роналду («Аль-Наср») отметил гол.

В прошлом году после своего второго сезона в лиге в межсезонье Виктор также принял участие в футбольном матче, где и поразил сетку ворот соперникам прямым ударом со штрафного.