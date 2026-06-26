Кавай Леонард хочется оказаться в «Сан-Антонио» или «Торонто» в случае обмена — инсайдер

34-летний американский профессиональный баскетболист Кавай Леонард в случае обмена из команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» хочется оказаться в «Торонто Рэпторс» или «Сан-Антонио Спёрс», о чём сообщил в социальной сети Х инсайдер Джейк Фишер.

По данным Фишера, в случае обмена в такие команды как «Детройт Пистонс» или «Майами Хит», Леонард откажется подписывать контракт с каким-либо коллективом.

Кавай является двукратным чемпионом лиги, а чемпионства он завоевал как в «Сан-Антонио», так и в «Торонто».

Леонард в сезоне-2025/2026 сыграл за «Клипперс» 65 матчей, набирая в среднем 27,9 очка, 6,4 подбора и 3,6 передачи.