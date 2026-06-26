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Источник в «Бакс»: обмен Холидея изменил всё

Источник в «Бакс»: обмен Холидея изменил всё
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Внутри «Милуоки Бакс» считают, что включение Джру Холидея в сделку по обмену Дэмьена Лилларда стало поворотным моментом для команды, сообщает источник клуба для ESPN.

«Оглядываясь назад, можно сказать, что именно включение Джру Холидея в обмен на Дэмьена Лилларда изменило всё. Джру был настоящим лидером как на площадке, так и за её пределами.

Например, если Яннис [Адетокунбо] слишком долго держал мяч, Джру просто сам начинал атаку и вовлекал в игру остальных, не делая из этого никакой проблемы. Он был настоящим профессионалом. Но оказался частью сделки [по обмену на Дэмиана Лилларда], потому что мы считали, что нам нужнее нападение, чем защита.

Однако после его ухода мы полностью потеряли свою защитную идентичность. Дело даже не в том, что обмен на Дэмьена был ошибкой. Нн идеально подошёл бы нам, если бы Дрю при этом остался в команде», — приводит слова источника ESPN.

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