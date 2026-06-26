Дмитрий Песков отреагировал на смерть Сергея Иванова

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на смерть бывшего министра обороны страны и почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

«Известие о кончине Сергея Борисовича Иванова действительно стало очень печальной новостью для всей администрации президента и, конечно, особенно для президента Путина. И Сергей Борисович, и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, и Иванов был действительно членом команды Путина.

Каждый раз он был высочайшим профессионалом своего дела, эффективным политиком, сотрудником, руководителем, которого ценили многие поколения наших служащих. Вклад Сергея Борисовича в развитие нашей государственности очень трудно переоценить. Поэтому действительно сегодня очень скорбный день», — приводит слова Пескова «РИА Новости».