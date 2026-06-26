Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дмитрий Песков отреагировал на смерть Сергея Иванова

Дмитрий Песков отреагировал на смерть Сергея Иванова
Комментарии

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на смерть бывшего министра обороны страны и почётного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова.

«Известие о кончине Сергея Борисовича Иванова действительно стало очень печальной новостью для всей администрации президента и, конечно, особенно для президента Путина. И Сергей Борисович, и Владимир Владимирович очень долгие годы работали вместе, и Иванов был действительно членом команды Путина.

Каждый раз он был высочайшим профессионалом своего дела, эффективным политиком, сотрудником, руководителем, которого ценили многие поколения наших служащих. Вклад Сергея Борисовича в развитие нашей государственности очень трудно переоценить. Поэтому действительно сегодня очень скорбный день», — приводит слова Пескова «РИА Новости».

Материалы по теме
До последнего жил игрой. Умер Сергей Иванов — он стоял у истоков Единой лиги и любил ЦСКА
До последнего жил игрой. Умер Сергей Иванов — он стоял у истоков Единой лиги и любил ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android