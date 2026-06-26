«Не знаю, почему считают, что он не умеет играть». Перкинс — о Болле

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что не понимает, почему многие продолжают недооценивать нового разыгрывающего «Миннесоты Тимбервулвз» Ламело Болла.

«Я не понимаю, в чём проблема. Не знаю, почему многие считают, что этот парень не умеет играть в баскетбол или что ему не хватает соревновательного духа.

Не знаю, связано ли это с тем, что у него много подписчиков в социальных сетях, что он активно ведёт соцсети или что у него много татуировок. Но когда этот парень выходит на площадку, он устраивает соперникам настоящую головную боль.

Я понимаю, что со стороны может казаться, будто он просто получает удовольствие от игры. И это действительно так. Но в то же время каждый раз, выходя на площадку, он стремится разнести любого, кто оказывается напротив него», — приводит слова Перкинса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.