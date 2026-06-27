«Высочайший профессионализм». Капитан ЦСКА Антонов — об умершем Сергее Иванове

Капитан ЦСКА Семён Антонов отреагировал на смерть почётного президента Единой лиги ВТБ и бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова.

«Впервые я встретился с Сергеем Борисовичем после Олимпиады-2012, когда он награждал нашу сборную. Уже тогда понял, насколько он любит баскетбол, как разбирается в игре. Он был одним из самых мощных, авторитетных, влиятельных наших болельщиков, при этом оставался успешен и в других сферах деятельности, показывая высочайший профессионализм на всех государственных постах.

Мы не раз встречались после больших побед ЦСКА, общались, видели, как глубоко он проникал во все вопросы, которые касались его интересов. Сергей Борисович поражал масштабом, многогранностью личности. Нам будет очень его не хватать. От лица всей команды приношу глубочайшие соболезнования всем родным и близким», — приводит слова Семёнова пресс-служба команды.