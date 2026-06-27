Хосе Альварадо подпишет новый трёхлетний контракт с «Нью-Йорком» — Чарания

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Хосе Альварадо, выступающий на позиции разыгрывающего защитника в составе «Нью-Йорк Никс», откажется от опции игрока на $ 4,5 млн и подпишет с клубом новый трёхлетний контракт на сумму более $ 14 млн, сообщает авторитетный инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети Х.

По информации источника, сохранение Альварадо было одним из главных приоритетов для руководства «Никс». Уроженец Нью-Йорка сыграл важную роль в историческом чемпионском сезоне команды.

Альварадо в плей-офф сыграл в 18 матчах команды, в среднем набирая 4,2 очка и 1,4 подбора с коэффициентом полезности «+3,5».