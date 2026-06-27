Форвард УНИКСа Беленицкий высказался о продлении контракта с клубом

Российский форвард УНИКСа Михаил Беленицкий высказался о продлении контракта с казанским клубом до конца сезона-2026/2027.

«Очень рад остаться в УНИКСе. За это время Казань стала для меня родным городом, а болельщики клуба – второй семьёй. Надеюсь, следующий сезон принесёт нам ещё больше побед и успехов. Вперёд за УНИКС!» — приводит слова Беленицкого пресс-служба казанского клуба.

Беленицкий присоединился к УНИКСу весной 2024 года. За это время он стал двукратным вице-чемпионом Единой лиги ВТБ и России (2024, 2026), обладателем бронзовых медалей турнира (2025), а также серебряным призёром WINLINE Basket Cup (2026).