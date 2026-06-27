Американец Майкл Мур покинул «Локомотив-Кубань»

Американский форвард Майкл Мур и краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» договорились о прекращении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Благодарим Майка за вклад в игру команды, профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Мур присоединился к красно-зелёным по ходу сезона-2025/2026 и провёл в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя статистика: 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата за 21.53 на площадке.

До краснодарского клуба Мур выступал в турецкой «Каршияке», где был вторым в команде по результативности (11 очков) и игровому времени (28,5 минуты), совершая в среднем 3,2 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата.