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Американец Майкл Мур покинул «Локомотив-Кубань»

Американец Майкл Мур покинул «Локомотив-Кубань»
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Американский форвард Майкл Мур и краснодарский баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» договорились о прекращении контракта. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Благодарим Майка за вклад в игру команды, профессионализм и самоотдачу. Желаем успехов и новых достижений в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Мур присоединился к красно-зелёным по ходу сезона-2025/2026 и провёл в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя статистика: 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата за 21.53 на площадке.

До краснодарского клуба Мур выступал в турецкой «Каршияке», где был вторым в команде по результативности (11 очков) и игровому времени (28,5 минуты), совершая в среднем 3,2 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата.

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