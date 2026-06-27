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Тренер «Локо» Томович высказался об уходе форварда Майкла Мура из клуба

Тренер «Локо» Томович высказался об уходе форварда Майкла Мура из клуба
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался об уходе американского форварда Майкла Мура из краснодарского клуба.

«С первых дней в «Локо» Майк упорно трудился, и в плей-офф это дало результат — он стал одним из наших ключевых игроков. Помимо баскетбольных умений, отмечу также человеческие качества этого игрока. Пусть дальнейшее баскетбольное путешествие Майка будет интересным и богатым на медали!» — приводит слова Томовича пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Мур присоединился к красно-зелёным по ходу сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ и провёл в составе команды 40 официальных матчей. Его средняя статистика: 8,7 очка, 2,9 подбора, 0,7 передачи и 0,6 перехвата за 21.53 на площадке.

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