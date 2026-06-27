«Ушла целая эпоха». Корстин — о смерти почётного президента Единой лиги Сергея Иванова

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о смерти Сергея Иванова. Почётный президент Единой лиги ВТБ скончался 26 июня. Сергею Иванову было 73 года.

«Выражаю глубокие соболезнования семье Сергея Борисовича. Это огромная утрата для страны и всего российского баскетбола. Ушла целая эпоха. Для меня Сергей Борисович был примером справедливости, честности и достоинства. Я знала его ещё со времен, когда выступала за сборную России. Сергей Борисович неоднократно вручал нашей сборной государственные награды, приезжал на матчи, поддерживал как женскую, так и мужскую сборную России.

После окончания моей баскетбольной карьеры Сергей Борисович предоставил мне возможность работать в Единой лиге ВТБ в качестве генерального директора и все эти годы был флагманом лиги и российского баскетбола. Благодаря его вкладу Единая лига ВТБ стала одним из сильнейших баскетбольных соревнований в Европе. Мы безмерно благодарны Сергею Борисовичу за его поддержку, доверие и работу. И всегда будем помнить его как сильного, справедливого и прекрасного человека, который очень любил баскетбол», – поделилась Корстин ТАСС.