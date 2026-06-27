Сын легенды НБА арестован по обвинению в домашнем насилии — TMZ

Старший сын легендарного баскетболиста «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, 24-летний Заир Уэйд, был арестован в Калифорнии по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает портал TMZ.

Полиция прибыла на вызов в 5:30 утра после сообщений о женских криках. На месте стражи порядка обнаружили молодого человека и девушку с порезами и травмами на лице и теле. Заиру Уэйду предъявлены обвинения по трём уголовным статьям: домашнее насилие, угрозы криминального характера и незаконное лишение свободы. Суд выписал экстренный защитный ордер. Спортсмен вышел на свободу под залог в $ 50 тыс.

Заир Уэйд учился в школе «Сьерра Каньон» вместе с Бронни Джеймсом, затем играл в Лиге развития НБА за фарм-клуб «Юты», а позже выступал в чемпионатах Южной Африки и Макао.