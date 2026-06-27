Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сын легенды НБА арестован по обвинению в домашнем насилии — TMZ

Сын легенды НБА арестован по обвинению в домашнем насилии — TMZ
Комментарии

Старший сын легендарного баскетболиста «Майами Хит» Дуэйна Уэйда, 24-летний Заир Уэйд, был арестован в Калифорнии по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает портал TMZ.

Полиция прибыла на вызов в 5:30 утра после сообщений о женских криках. На месте стражи порядка обнаружили молодого человека и девушку с порезами и травмами на лице и теле. Заиру Уэйду предъявлены обвинения по трём уголовным статьям: домашнее насилие, угрозы криминального характера и незаконное лишение свободы. Суд выписал экстренный защитный ордер. Спортсмен вышел на свободу под залог в $ 50 тыс.

Заир Уэйд учился в школе «Сьерра Каньон» вместе с Бронни Джеймсом, затем играл в Лиге развития НБА за фарм-клуб «Юты», а позже выступал в чемпионатах Южной Африки и Макао.

Читайте далее:
Джеймс Харден попался с оружием. Стоит ли звёздному баскетболисту бояться за карьеру?
Джеймс Харден попался с оружием. Стоит ли звёздному баскетболисту бояться за карьеру?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android