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МБА продлит контракт с защитником Платуновым — источник

МБА продлит контракт с защитником Платуновым — источник
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Московский баскетбольный клуб МБА договорился с российским защитником Александром Платуновым о продлении контракта. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

В прошедшем сезоне 31-летний игрок провёл 43 матча в Единой лиге ВТБ, в 30 из них выходя в стартовом составе. Его средние показатели: 6,5 очка, 1,7 подбора и 3,9 передачи за 20 минут на площадке.

Платунов является воспитанником пермской школы баскетбола, начинал свою карьеру в «Парме», где провёл восемь сезонов. В 2019 году он привёл команду к победе в Кубке России, став самым результативным в финале (17 очков) и MVP «Финала четырёх». В 2024 году перешёл в УНИКС, а год спустя стал игроком МБА-МАИ.

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