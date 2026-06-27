Кириленко высказался о поражении сборной России в товарищеском матче с Турцией

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с Турцией (78:86). По его словам, команда растерялась в первой половине из-за отсутствия опыта игры с соперниками такого уровня.

«Это круто — первый раз у нас такого уровня соперник, мы соскучились по таким играм, и немудрено, что в первой половине немного растерялась команда. Отрадно, что вторую половину выиграли и молодёжь себя ярко проявила. В этом и была наша главная цель.

Понятно, что, будь матч официальный, половина состава была бы другой. Но наша молодёжь нас приятно удивляет и радует. Очень благодарен федерации баскетбола Турции, лично Хедо Туркоглу, с которым мы договорились достаточно быстро и вообще много чего обсуждали по развитию отношений», — приводит слова Кириленко ТАСС.