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Кириленко высказался о поражении сборной России в товарищеском матче с Турцией

Кириленко высказался о поражении сборной России в товарищеском матче с Турцией
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Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко прокомментировал поражение сборной России в товарищеском матче с Турцией (78:86). По его словам, команда растерялась в первой половине из-за отсутствия опыта игры с соперниками такого уровня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026
26 июня 2026, пятница. 15:00 МСК
Турция
Окончен
86 : 78
Россия
Турция: Осман - 14, Коркмаз - 13, Бона - 13, Сайбир - 11, Шанлы - 8, Флинн - 8, Юртсевен - 7, Сипахи - 5, Османи - 4, Хазер - 3, Тунджа, Онан, Йылмаз
Россия: Григорий - 20, Фролов - 12, Огарков - 9, Бухалов - 8, Щербенев - 7, Петенев - 6, Личутин - 6, Лопатин - 4, Карданахишвили - 3, Елатонцев - 3, Барашков, Кривых, Савков

«Это круто — первый раз у нас такого уровня соперник, мы соскучились по таким играм, и немудрено, что в первой половине немного растерялась команда. Отрадно, что вторую половину выиграли и молодёжь себя ярко проявила. В этом и была наша главная цель.

Понятно, что, будь матч официальный, половина состава была бы другой. Но наша молодёжь нас приятно удивляет и радует. Очень благодарен федерации баскетбола Турции, лично Хедо Туркоглу, с которым мы договорились достаточно быстро и вообще много чего обсуждали по развитию отношений», — приводит слова Кириленко ТАСС.

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