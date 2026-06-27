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«Майами» не будет подписывать братьев Янниса Адетокунбо — инсайдер

«Майами» не будет подписывать братьев Янниса Адетокунбо — инсайдер
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Журналистка ESPN Рамона Шелберн сообщила, что «Майами Хит» не планирует подписывать братьев нового форварда команды Янниса АдетокумбоКостаса и Танасиса.

«В Майами братьев Антетокунбо не будет. Вся эта история с «у нас есть Костас и Танасис в команде» – насколько я понимаю, продолжения не будет», — приводит слова Шелберн портал Yahoo! Sports.

В минувшем регулярном сезоне-2025/2026 НБА греческий баскетболист принял участие в 36 матчах. В среднем за игру Адетокунбо набирал 27,6 очка, делал 9,8 подбора и отдавал 5,4 результативной передачи. «Милуоки» завершил сезон с результатом 32-50 и впервые за последние 10 лет не сумел выйти в плей-офф НБА.

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Источник: Адетокунбо называл игроков «Милуоки» эгоистами и общался с тренерами соперников
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