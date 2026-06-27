Инсайдер: «Уорриорз» считают себя фаворитами в борьбе за подписание Леброна Джеймса

Инсайдер Бретт Сигел сообщил, что «Голден Стэйт Уорриорз» уверены в своих шансах заполучить звёздного форварда Леброна Джеймса в случае его ухода из «Лос-Анджелес Лейкерс» в статусе свободного агента.

«Что касается возможности использовать полное исключение среднего уровня, «Уорриорз» твердо уверены, что они главные претенденты на подписание Леброна Джеймса, если он уйдёт из «Лейкерс» в статусе свободного агента. И снова «Голден Стэйт» охотится за Леброном, и сейчас у них будет наилучший шанс… при условии, что Джеймс вообще согласится на значительное сокращение зарплаты, чтобы присоединиться к ним», – приводит слова Сигела портал Clutch Points.