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«Зенит» может подписать центрового «Валенсии» Прадилью — Encestando

«Зенит» может подписать центрового «Валенсии» Прадилью — Encestando
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Санкт-петербургский «Зенит» сделал официальное предложение 25-летнему испанскому центровому «Валенсии» Хайме Прадилье. Об этом сообщает портал Encestando.

По информации источника, помимо «Зенита», на игрока претендуют «Реал Мадрид», «Хапоэль» и «Эфес». В прошедшем сезоне Евролиги Прадилья набирал в среднем 6,8 очка, делал 4,1 подбора и две передачи за игру.

По итогам сезона-2025/2026 «Зенит» занял четвёртое место в Единой лиге ВТБ, оставшись без медалей. Команда лидировала как в полуфинале (3-1), так и в серии за бронзу (2-0), но в обоих случаях упустила преимущество.

В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга начала чемпионат под руководством Александра Секулича, затем команду возглавил Деян Радоньич. В серии за третье место в Единой лиге сине-бело-голубыми руководил Ростислав Вергун.

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