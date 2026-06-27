«Зенит» может подписать центрового «Валенсии» Прадилью — Encestando

Санкт-петербургский «Зенит» сделал официальное предложение 25-летнему испанскому центровому «Валенсии» Хайме Прадилье. Об этом сообщает портал Encestando.

По информации источника, помимо «Зенита», на игрока претендуют «Реал Мадрид», «Хапоэль» и «Эфес». В прошедшем сезоне Евролиги Прадилья набирал в среднем 6,8 очка, делал 4,1 подбора и две передачи за игру.

По итогам сезона-2025/2026 «Зенит» занял четвёртое место в Единой лиге ВТБ, оставшись без медалей. Команда лидировала как в полуфинале (3-1), так и в серии за бронзу (2-0), но в обоих случаях упустила преимущество.

В минувшем сезоне команда из Санкт-Петербурга начала чемпионат под руководством Александра Секулича, затем команду возглавил Деян Радоньич. В серии за третье место в Единой лиге сине-бело-голубыми руководил Ростислав Вергун.