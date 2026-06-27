Тренер «Кливленда» Аткинсон подвёл итоги сезона для своей команды

Главный тренер «Кливленд Кавальерс» Кенни Аткинсон оценил прошедший сезон, в котором его команда впервые с 2018 года вышла в финал Восточной конференции, где уступила «Нью-Йорк Никс» (0-4).

«В какой-то момент у нас был результат 17-16. Казалось, что всё разваливается. Но я горжусь тем, как мы держались вместе, учитывая, насколько высоки были ожидания, и при этом мы стали давать много игрового времени молодым ребятам. Мы прошли через это благодаря великолепной лидерской работе, начиная с Донована Митчелла, затем Эвана Мобли, ещё до того, как к нам присоединился Деандре Хантер. Эти парни помогали удерживать нас на плаву. А когда травмированных стало меньше, мы действительно выдали несколько хороших отрезков.

Послушайте, успех — понятие относительное, правда? Всё зависит от точки зрения. Мы сделали шаг вперёд. Мы выходили в полуфинал конференции три года подряд, а в этом году добрались до финала конференции. Я знаю, результат был не самым лучшим, но мы попали под каток. Мы могли сыграть лучше, но всё равно спрогрессировали. Мы прибавили. В этом деле есть этапы. Всё не случается в одночасье. Если ты входишь в четвёрку лучших команд НБА, то ты делаешь что-то правильно. Конечно, у нас есть амбиции добиться большего, так что я считаю этот сезон успешным по многим направлениям», — приводит слова Аткинсона портал Hoopshype.