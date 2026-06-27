Аналитик НБА оценил вероятность обмена Джа Моранта

Аналитик НБА Брайан Уиндхорст заявил, что разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант доступен для обмена. По словам Уиндхорста, клуб перестраивается и намерен сделать Кэма Бузера центральной фигурой.

«Он действительно доступен для обмена. Если бы у Джа был ещё один год по контракту, мне кажется, его бы обменяли ещё несколько месяцев назад. Я считаю это разумным риском. Он очень мотивирован провести сильный сезон. Но у него два года по контракту.

Поэтому, если вы обменяете его и это не сработает, то окажетесь в ситуации, когда риск не оправдается. «Мемфис» меняет курс. Они перестраиваются. Они обменяли Десмонда Бейна. Они обменяли Джарена Джексона. Они хотят сделать Кэма Бузера центральной фигурой своей команды. Они очень мотивированы обменять Джа», — приводит слова Уиндхорста портал Hitc.