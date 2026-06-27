Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Енисея» Арсич высказался о возвращении в команду форварда Белянкова

Тренер «Енисея» Арсич высказался о возвращении в команду форварда Белянкова
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о возвращении в красноярский клуб форварда Евгения Белянкова. По словам специалиста, он рассчитывает, что опытный игрок поможет команде и молодым баскетболистам.

«Мы прекрасно знаем его игровые и человеческие качества, поэтому вполне естественно, что мы воспользовались этой возможностью и вернули его в клуб. Я ожидаю, что Евгений вернётся на тот уровень, который демонстрировал с нами, и поможет молодым игрокам достигать общих целей – своим опытом и личным примером», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

Напомним, белорусский баскетболист уже выступал за красноярскую команду (2022—2024).

Сейчас читают:
Официально
Экс-форвард «Уралмаша» Белянков стал игроком «Енисея»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android