Тренер «Енисея» Арсич высказался о возвращении в команду форварда Белянкова

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался о возвращении в красноярский клуб форварда Евгения Белянкова. По словам специалиста, он рассчитывает, что опытный игрок поможет команде и молодым баскетболистам.

«Мы прекрасно знаем его игровые и человеческие качества, поэтому вполне естественно, что мы воспользовались этой возможностью и вернули его в клуб. Я ожидаю, что Евгений вернётся на тот уровень, который демонстрировал с нами, и поможет молодым игрокам достигать общих целей – своим опытом и личным примером», — приводит слова Арсича пресс-служба «Енисея».

Напомним, белорусский баскетболист уже выступал за красноярскую команду (2022—2024).