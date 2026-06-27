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Экс-центровой «Пармы» Фирсов стал игроком «Локомотива-Кубань»

Экс-центровой «Пармы» Фирсов стал игроком «Локомотива-Кубань»
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» объявил о подписании контракта с российским центровым Глебом Фирсовым. Соглашение с 21-летним баскетболистом рассчитано по схеме «3+2». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Добро пожаловать в Краснодар, Глеб! Вперёд к новым победам вместе с красно-зелёными!» — говорится в официальном заявлении клуба.

Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Фирсов является воспитанником ростовского и пермского баскетбола, дебютировал в Единой лиге ВТБ в 2023 году.

В составе «Бетсити Пармы» в прошедшем чемпионате Фирсов провёл 39 матчей, набирая в среднем 9,8 очка, пять подборов и 1,1 блок-шота за 17 минут 35 секунд на площадке.

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