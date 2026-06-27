Названа ещё одна команда, желающая заполучить Джейлена Брауна

«Портленд Трэйл Блэйзерс» проявляет серьёзную активность в попытках заполучить лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна. Об этом сообщает The Stein Line.

«Известно, что «Портленд» хотел приобрести Брауна ещё во времена первого пребывания Дэмьена Лилларда в команде. И до сих пор хочет», — сказано в материале.

Отмечается, что ранее клуб из Орегона планировал использовать зарплату Джереми Гранта ($ 34,2 млн) и драфт-пики первого раунда, чтобы попытаться включиться в обсуждение сделки по Яннису Адетокунбо, а также готовился переключиться на Энтони Дэвиса из «Вашингтон Уизардс». Однако Браун рассматривается как ещё один привлекательный вариант.

В прошедшем сезоне Браун провёл за «Селтикс» 34,5 минуты в среднем за матч, набирая 28,4 очка, делая 6,8 подбора и пять передач.