«Майами» сделал двустороннее квалификационное предложение Голдину — Miami Herald

«Майами Хит» сделал квалификационное предложение по двустороннему контракту российскому центровому Владиславу Голдину. Об этом сообщает Miami Herald.

Теперь Голдин гарантированно получит как минимум предложение о двустороннем соглашении с «Хит» на сезон-2026/2027. При этом 25-летний баскетболист по-прежнему может принять стандартный контракт от любого другого клуба НБА.

В прошедшем сезоне Голдин, не выбранный на драфте после выступлений за «Мичиган Вулверинс», в основном играл за фарм-клуб «Майами» — «Су-Фолс Скайфорс» в G-лиге. В среднем он набирал 12,3 очка, делал 7,6 подбора, 1,6 передачи и 1,9 блок-шота за матч, реализуя 59,2% бросков с игры и 37,5% трёхочковых.

За основную команду «Хит» российский центровой провёл девять матчей, суммарно отыграв 24 минуты. В ближайшее время Голдин также примет участие в играх Летней лиги НБА в составе «Майами».