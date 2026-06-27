«Бетсити Парма» объявила о продлении контракта с Иваном Егоровым на два года

«Бетсити Парма» продлила контракт с российским разыгрывающим Иваном Егоровым. Новое соглашение с 21-летним баскетболистом рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Егоров является воспитанником пермской школы баскетбола и прошёл все ступени пирамиды клуба. В прошлом сезоне он выступал за основную команду, помогая ей в важных матчах.

3 мая в последнем матче сезона «Бетсити Парма» на домашнем паркете уступила «Локомотиву-Кубань» — 82:87. Пермяки вели после трёх четвертей, но провалили концовку (11:28 в четвёртой) и проиграли серию всухую, 0-3, став третьей командой, выбывшей из плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.