Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бетсити Парма» объявила о продлении контракта с Иваном Егоровым на два года

«Бетсити Парма» объявила о продлении контракта с Иваном Егоровым на два года
Комментарии

«Бетсити Парма» продлила контракт с российским разыгрывающим Иваном Егоровым. Новое соглашение с 21-летним баскетболистом рассчитано на два года, сообщает пресс-служба клуба.

Егоров является воспитанником пермской школы баскетбола и прошёл все ступени пирамиды клуба. В прошлом сезоне он выступал за основную команду, помогая ей в важных матчах.

3 мая в последнем матче сезона «Бетсити Парма» на домашнем паркете уступила «Локомотиву-Кубань» — 82:87. Пермяки вели после трёх четвертей, но провалили концовку (11:28 в четвёртой) и проиграли серию всухую, 0-3, став третьей командой, выбывшей из плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026.

Сейчас читают:
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2026/2027
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android