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«Не знаю, что делать». Итальянский тренер Этторе Мессина — о собственном будущем

«Не знаю, что делать». Итальянский тренер Этторе Мессина — о собственном будущем
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Итальянский тренер Этторе Мессина, покинувший пост главного тренера «Олимпии Милан», признался, что пока не решил, продолжать ли ему тренерскую карьеру или занять должность в руководстве клуба.

«На данный момент я всё ещё не знаю, что делать. К счастью, есть люди, которые заинтересованы во мне. Но я отличаюсь от Желько [Обрадовича]. Всё ещё взвешиваю, стоит ли мне оставаться на тренерской позиции или перейти в офис», — приводит слова Мессины издание BasketNews.

Отвечая на вопрос, какой из двух вариантов ближе, Мессина сказал: «Если бы знал, чего хочу больше, я бы уже принял решение».

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