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«Бостон» переподпишет Рона Харпера-младшего на три года за $ 9 млн — ESPN

«Бостон» переподпишет Рона Харпера-младшего на три года за $ 9 млн — ESPN
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«Бостон Селтикс» договорился о новом контракте с форвардом Роном Харпером-младшим. Как сообщает ESPN, 26-летний баскетболист подпишет соглашение на три года и $ 9 млн.

Для оформления новой сделки клуб откажется от командной опции на сезон-2026/2027 стоимостью $ 2,6 млн, чтобы заключить с игроком долгосрочный контракт.

Харпер-младший присоединился к «Селтикс» перед сезоном-2025/2026 и провёл 29 матчей, трижды выйдя в стартовом составе. В среднем он набирал 4,2 очка за 11 минут на площадке.

Всего за карьеру в НБА форвард сыграл 40 матчей за «Торонто Рэпторс», «Детройт Пистонс» и «Бостон Селтикс», в среднем набирая 3,7 очка за игру.

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