Тони Паркер назначен главным тренером АСВЕЛа

Четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер официально назначен главным тренером АСВЕЛа (Виллербан).

44-летний специалист сменил на этом посту Пьерри Пупе. Предыдущие 12 лет Паркер занимал должность президента клуба, которую он принял в 2014 году. За время его руководства АСВЕЛ выиграл четыре титула чемпиона Франции, два Кубка Франции и один Суперкубок Франции в 2016 году.

«Испытываю огромную гордость, принимая на себя эту ответственность в этом легендарном клубе. Возвращение на площадку каждый день, возможность снова ощутить адреналин игр и направлять команду в её развитии — это вызовы, которые глубоко мотивируют меня. Моя страсть к игре не угасла, и со всем моим штабом мы будем неустанно работать, чтобы привить всепроникающую победную культуру и построить амбициозное будущее.

Это начало новой главы, первый камень проекта развития масштабного развития, который хотим построить на долгосрочную перспективу. Эта новая динамика должна быть прочно установлена, чтобы мы могли с гордостью представлять Виллербан, Лион и французский баскетбол», — приводит слова Паркера пресс-служба клуба.