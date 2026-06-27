Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тони Паркер назначен главным тренером АСВЕЛа

Тони Паркер назначен главным тренером АСВЕЛа
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА Тони Паркер официально назначен главным тренером АСВЕЛа (Виллербан).

44-летний специалист сменил на этом посту Пьерри Пупе. Предыдущие 12 лет Паркер занимал должность президента клуба, которую он принял в 2014 году. За время его руководства АСВЕЛ выиграл четыре титула чемпиона Франции, два Кубка Франции и один Суперкубок Франции в 2016 году.

«Испытываю огромную гордость, принимая на себя эту ответственность в этом легендарном клубе. Возвращение на площадку каждый день, возможность снова ощутить адреналин игр и направлять команду в её развитии — это вызовы, которые глубоко мотивируют меня. Моя страсть к игре не угасла, и со всем моим штабом мы будем неустанно работать, чтобы привить всепроникающую победную культуру и построить амбициозное будущее.

Это начало новой главы, первый камень проекта развития масштабного развития, который хотим построить на долгосрочную перспективу. Эта новая динамика должна быть прочно установлена, чтобы мы могли с гордостью представлять Виллербан, Лион и французский баскетбол», — приводит слова Паркера пресс-служба клуба.

Читать далее:
Его называли тираном. В «Зените» новый тренер уровня Евролиги!
Его называли тираном. В «Зените» новый тренер уровня Евролиги!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android