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«Барселоне» грозит суд из-за отказа от контракта с Майком Джеймсом — Mundo Deportivo

«Барселоне» грозит суд из-за отказа от контракта с Майком Джеймсом — Mundo Deportivo
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Разыгрывающий Майк Джеймс и БК «Барселона» могут встретиться в суде после того, как каталонский клуб, по информации Mundo Deportivo, отказался выполнять ранее подписанный контракт.

Сообщается, что стороны успели оформить соглашение, однако ситуация изменилась после ухода главного тренера Хави Паскуаля, который был главным инициатором приглашения 35-летнего американца. После смены наставника руководство «Барселоны» решило, что Джеймс не вписывается в новый проект команды, и отказалось от сделки.

При этом сам баскетболист не согласен с односторонним расторжением соглашения, поэтому конфликт, как ожидается, будет решаться в судебном порядке.

В минувшем сезоне Джеймс выступал за «Монако». Ранее сообщалось, что монегаски покинут Евролигу и со следующего сезона будут выступать в Еврокубке.

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