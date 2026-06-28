Тимофея Мозгова не пригласили на 10-летие чемпионского титула «Кливленда»

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал, что не получил приглашение на встречу команды, посвящённую 10-летию победы в чемпионате НБА 2016 года.

«Да, я видел видео этой вечеринки. Мне никто не писал и не звонил. Если бы меня позвали, с удовольствием присоединился бы. Конечно, мне бы тоже хотелось там оказаться, вина попить», — приводит слова Мозгова издание «Спорт-Экспресс».

На встрече в Великобритании собрались многие игроки чемпионского состава «Кливленда», включая Леброна Джеймса, Кевина Лава, Джей Ар Смита и Имана Шамперта. Кайри Ирвинг также получил приглашение, однако не смог приехать из-за ранее запланированных обязательств.

Мозгов выступал за «Кавальерс» с 2015-го по 2016-й и принял участие в пяти матчах из семи финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз», став первым российским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.