Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тимофея Мозгова не пригласили на 10-летие чемпионского титула «Кливленда»

Тимофея Мозгова не пригласили на 10-летие чемпионского титула «Кливленда»
Комментарии

Бывший центровой «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов рассказал, что не получил приглашение на встречу команды, посвящённую 10-летию победы в чемпионате НБА 2016 года.

«Да, я видел видео этой вечеринки. Мне никто не писал и не звонил. Если бы меня позвали, с удовольствием присоединился бы. Конечно, мне бы тоже хотелось там оказаться, вина попить», — приводит слова Мозгова издание «Спорт-Экспресс».

На встрече в Великобритании собрались многие игроки чемпионского состава «Кливленда», включая Леброна Джеймса, Кевина Лава, Джей Ар Смита и Имана Шамперта. Кайри Ирвинг также получил приглашение, однако не смог приехать из-за ранее запланированных обязательств.

Мозгов выступал за «Кавальерс» с 2015-го по 2016-й и принял участие в пяти матчах из семи финальной серии с «Голден Стэйт Уорриорз», став первым российским баскетболистом, выигравшим чемпионат НБА.

Читать далее:
Тимофей Мозгов назвал самого запоминающегося игрока в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android