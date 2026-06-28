Беверли — о «Лейкерс»: многое могло сложиться иначе, если бы всё было сделано правильно

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли признался, что считает отсутствие единства внутри команды одной из причин неудачного сезона.

«Время, проведённое в Лос-Анджелесе рядом с Леброном [Джеймсом], стало для меня большим опытом.

Наверное, главный вывод, который я сделал после ухода из «Лейкерс», заключается в том, как добиться того, чтобы суперзвёзды по-настоящему приняли общую идею. Если забыть про Леброна и Расселла Уэстбрука, забыть обо всём, что между ними было или чего не было, я думал вот о чём: что лично я мог сделать лучше, чтобы, независимо от их отношений, мы просто начали выигрывать матчи? Это было непросто. Первый год работы Дарвина Хэма. Я выхожу в стартовом составе. А для меня это вообще была первая встреча с Рассом после того, как многие говорили, будто в Оклахоме я нанёс ему ту самую травму. Я прихожу и думаю: «Ладно, что здесь вообще происходит?»

Я в старте. Расс выходит со скамейки. Остин Ривз должен быть в старте. Леброн в старте. Энтони Дэвис в старте. Потом в старте оказывается ещё и Лонни Уокер IV. И я думаю: «Это не работает». Даже на площадке всё выглядело неправильно. Потом приходит Деннис Шрёдер. На мой взгляд, в том сезоне он должен был выходить со скамейки, но он оказался в старте, потому что был человеком Дарвина Хэма. А единственным, кто принимал на себя все удары критики, был Расс. И это было тяжело.

Потому что за пределами площадки мы все отлично ладили. Не было такого, что кто-то кого-то терпеть не мог. Все были в хороших отношениях. Всё сводилось скорее к вопросам вроде: «Ну что, идём сегодня вместе ужинать?» Мне просто жаль, что такой же атмосферы единства не было в раздевалке. И мне кажется, если бы она была, это бы передалось бы всей команде. Возможно, Дарвин Хэм не потерял бы работу. Возможно, прогресс Остина Ривза пошёл бы ещё быстрее. Думаю, многое могло сложиться иначе, если бы всё было сделано правильно», — приводит слова Беверли аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.