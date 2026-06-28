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«Всех проигнорировал». Смит обвинил Ирвинга в умышленном пропуске чемпионской встречи

«Всех проигнорировал». Смит обвинил Ирвинга в умышленном пропуске чемпионской встречи
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Бывший атакующий защитник Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный чемпион лиги (2016 и 2020) Джей Ар Смит обвинил звёздного разыгрывающего «Даллас Маверикс» и чемпиона 2016 года Кайри Ирвинга в умышленном игнорировании встречи чемпионского состава «Кливленд Кавальерс», которая состоялась в июне в Великобритании.

«Никого не не хватает на этой встрече. Его [Ирвинга] пригласили, а он нас всех проигнорировал. Так что прекратите пороть эту *****», — приводит слова Смита издание Yahoo Sports.

Встречу посетили многие игроки чемпионского состава, в том числе и Леброн Джеймс.

Россиянин Тимофей Мозгов заявил, что его не приглашали.

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