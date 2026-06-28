Форвард «Зенита» рассказал, чем атмосфера игры в России отличается от Европы и США

Американский форвард Андре Роберсон, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», рассказал об отличиях игровой атмосферы в России от Европы и США.

— Насколько отличается атмосфера на площадке? Другие правила, возможно, что-то ещё?

— Да, есть определённые вещи, к которым приходится адаптироваться: правила, уровень физической борьбы, стиль игры. Добавьте сюда нового тренера, новых игроков — вообще всё, что связано с баскетболом. Нужно как можно быстрее приспосабливаться. Но, как я уже говорил, в процессе ты многое узнаёшь о себе и о людях вокруг. Думаю, мы проделали отличную работу, — приводит слова Роберсона пресс-служба команды.