Инсайдер назвал главных претендентов на подписание Джона Коллинза

«Сан-Антонио Спёрс» и «Чикаго Буллз» являются главными претендентами на подписание 28-летнего форварда команды «Лос-Анджелес Клипперс» Джона Коллинза.

«Ходили разговоры, что Коллинза связывают с «Миннесотой Тимбервулвз», однако после обмена на Ламело Болла «Миннесота» не сможет предложить бывшему форварду «Лос-Анджелес Клипперс» столько, сколько могут предложить другие команды.

По словам источников, в кругах НБА «Чикаго Буллз» и «Сан-Антонио Спёрс» регулярно называют двумя наиболее вероятными претендентами на Коллинза», — приводит слова авторитетного инсайдера Бретта Сигеля аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.