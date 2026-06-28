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Инсайдер назвал главных претендентов на подписание Джона Коллинза

Инсайдер назвал главных претендентов на подписание Джона Коллинза
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«Сан-Антонио Спёрс» и «Чикаго Буллз» являются главными претендентами на подписание 28-летнего форварда команды «Лос-Анджелес Клипперс» Джона Коллинза.

«Ходили разговоры, что Коллинза связывают с «Миннесотой Тимбервулвз», однако после обмена на Ламело Болла «Миннесота» не сможет предложить бывшему форварду «Лос-Анджелес Клипперс» столько, сколько могут предложить другие команды.

По словам источников, в кругах НБА «Чикаго Буллз» и «Сан-Антонио Спёрс» регулярно называют двумя наиболее вероятными претендентами на Коллинза», — приводит слова авторитетного инсайдера Бретта Сигеля аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

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