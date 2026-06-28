Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Куй железо, пока горячо». Дюрант обратился к Брансону после чемпионства «Никс»

«Куй железо, пока горячо». Дюрант обратился к Брансону после чемпионства «Никс»
Комментарии

Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант заявил, что лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон должен воспользоваться нынешним моментом и постараться добиться максимального успеха вместе с командой.

«Я бы сказал ему: куй железо, пока горячо. Не думаю, что у Нью-Йорка или «Никс» ещё когда-нибудь будет такой момент. Нужно воспользоваться этим временем прямо сейчас. Ты не знаешь, представится ли ещё когда-нибудь такой шанс. Прошло 53 года. Следующего такого момента, возможно, придётся ждать ещё 53 года», — приводит слова Дюранта аккаунт LegionHoops в социальной сети Х.

Напомним, в минувшем сезоне «Нью-Йорк Никс» завоевал чемпионский титул НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1.

Материалы по теме
Кевин Дюрант случайно подтолкнул «Нью-Йорк» к чемпионству. Как именно?
Кевин Дюрант случайно подтолкнул «Нью-Йорк» к чемпионству. Как именно?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android