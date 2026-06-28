«Куй железо, пока горячо». Дюрант обратился к Брансону после чемпионства «Никс»

Двукратный чемпион НБА Кевин Дюрант заявил, что лидер «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон должен воспользоваться нынешним моментом и постараться добиться максимального успеха вместе с командой.

«Я бы сказал ему: куй железо, пока горячо. Не думаю, что у Нью-Йорка или «Никс» ещё когда-нибудь будет такой момент. Нужно воспользоваться этим временем прямо сейчас. Ты не знаешь, представится ли ещё когда-нибудь такой шанс. Прошло 53 года. Следующего такого момента, возможно, придётся ждать ещё 53 года», — приводит слова Дюранта аккаунт LegionHoops в социальной сети Х.

Напомним, в минувшем сезоне «Нью-Йорк Никс» завоевал чемпионский титул НБА, обыграв в финальной серии «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 4-1.