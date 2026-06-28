Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Аналитика для дискредитации». Браун — о седьмом месте в «Бостоне» по значимости игроков

«Аналитика для дискредитации». Браун — о седьмом месте в «Бостоне» по значимости игроков
Комментарии

29-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, отреагировал на рейтинг аналитика издания ESPN Бобби Марка, который поставил его на седьмое место в клубе по значимости.

«Аналитика сейчас используется для дискредитации и управления нарративами – дайте мне мяч, никто из этих парней не лучше меня на обоих концах площадки. Никто не выиграл больше матчей (регулярного сезона и плей-офф вместе) с тех пор, как я пришёл в лигу 10 лет назад», — написал Браун в социальной сети Х.

Материалы по теме
Названа ещё одна команда, желающая заполучить Джейлена Брауна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android