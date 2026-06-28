«Аналитика для дискредитации». Браун — о седьмом месте в «Бостоне» по значимости игроков

29-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, отреагировал на рейтинг аналитика издания ESPN Бобби Марка, который поставил его на седьмое место в клубе по значимости.

«Аналитика сейчас используется для дискредитации и управления нарративами – дайте мне мяч, никто из этих парней не лучше меня на обоих концах площадки. Никто не выиграл больше матчей (регулярного сезона и плей-офф вместе) с тех пор, как я пришёл в лигу 10 лет назад», — написал Браун в социальной сети Х.