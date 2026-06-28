«Таковы СМИ в 2026 году». Журналист ESPN ответил на критику Джейлена Брауна

Аналитик и журналист ESPN Бобби Маркс ответил на недовольство 29-летнего американского баскетболиста Джейлена Брауна, выступающего за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» на позиции лёгкого форварда, на свой рейтинг, где он разместил игрока на седьмом месте по значимости в команде.

«Но то, что не было опубликовано, — это две минуты, где я сказал, что я не любитель аналитики, а человек, полагающийся на визуальную оценку. Что я хотел бы иметь Брауна в своей команде. Что он влияет на победы (191-80 за последние четыре года), является игроком топ-10 и поможет любой команде, стремящейся выиграть чемпионат. Эта часть, конечно, не попала в публикацию. Но таковы СМИ в 2026 году», — приводит слова Маркса Yahoo Sports.