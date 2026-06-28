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Халибёртон рассказал о восстановлении после разрыва ахиллова сухожилия

Халибёртон рассказал о восстановлении после разрыва ахиллова сухожилия
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Разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон рассказал о ходе восстановления после разрыва ахиллова сухожилия.

«Я чувствую себя отлично. Тело тоже чувствует себя отлично. Я могу делать абсолютно всё. Впервые за долгое время я ощущаю себя полностью здоровым игроком НБА. И это очень радует», — приводит слова Халибёртона аккаунт ClutchPoints в социальной сети Х.

Напомним, Халибёртон перенёс операции на разорванном ахилловом сухожилии после травмы, полученной в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер» (счёт в серии — 3-4). Из-за тяжёлой травмы защитник был вынужден пропустить сезон-2025/2026.

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